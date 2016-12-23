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Семейный дом открыли в Ветке
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24 Декабря 2016 15:25

Семейный дом открыли в Ветке

В Гомельской области на неделе открыли 42 детский дом семейного типа. Семья заселилась в полностью обустроенный дом. В нем все необходимое -  мебель, сантехника, бытовые электротовары. Некоторые из подарков, например, новые компьютеры семье презентовали непосредственно на новоселье. С подробностями Анна Ковалева.

Строительство этого двухэтажного коттеджа началось летом. Сегодня дом полностью готов к встрече с новыми хозяевами. Ими станут Наталья и Николай Агафоновы и пятеро их приемных детей.

Они вырастили родную дочь и уже дважды стали дедушкой и бабушкой. Взять приемных детей предложила Наталья. Муж идею поддержал. Впервые своих будущих родителей дети увидели в сентябре и сразу назвали мамой и папой.

Старшие дети говорят, что их новогодние желания сбываются уже сейчас. За день до официального открытия в новом доме семья Агафоновых впервые собралась в полном составе. Кстати, в ближайший год она пополнится еще пятью детьми. 

Елизавета Мурашко, воспитанница детского дома семейного типа:

“Относимся друг к другу хорошо, называем “мама” и “папа”. С появлением моих новых мамы и папы в моей жизни изменилось все. Это будет первый Новый год, когда мы соберемся всей семьей вместе”. 

Детский дом семейного типа в Ветке - 42-й в регионе.  Коттедж площадью более 190 квадратных метров оборудован всей необходимой мебелью, техникой и даже системой видеонаблюдения.

Сергей Порошин, начальник управления образования Гомельского облисполкома:

“Школ-интернатов у нас уже нет который год подряд. Мы выполнили поручение Президента Республики Беларусь о ликвидации школ-интернатов общего типа, у нас уже их не существует".

В Гомельской области в детских домах семейного типа  воспитываются около 300 мальчиков и девочек. На следующей неделе в свой новый дом в Чечерском районе переедут еще шестеро детей со своими приемными родителями.

 

 

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