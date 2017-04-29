"Семейный альбом Витебска" презентовали в северном регионе страны

29 Апреля 2017 15:38

Выставка приурочена к юбилейной дате – сто лет органам ЗАГС. Главная тема экспозиции - семейные ценности. Здесь собраны черно-белые и цветные снимки. Всего примерно сто работ. Марина Романовская побывала на открытии выставки и познакомилась с теми, кто обычно за кадром.

Александр Шериков психолог по образованию и фотограф по зову души. Именно поэтому снимки получаются такими живыми и наполненными смыслом. Преимущество мастер отдает черно-белым фото. Они, по мнению профессионала, наиболее эмоциональные.

Выставка "Семейный альбом Витебска" объединила работы сразу нескольких фотомастеров из северного региона. На снимках обычные люди и памятные моменты из их жизни. Экспозиция полностью посвящена теме семейных ценностей.

Первая семейная love story, улыбка ребенка, памятные моменты свадьбы - в объективе только счастливые мгновения. В основе экспозиции авторские работы профессиональных фотографов, которые много лет специализируются на свадебных фотосессиях.

Фотоальбом Марии и Анатолия Бабаедовых хранит множество семейных снимков. Семейная пара и во время выставки в объективе. В этом году Бабаедовы сыграли бриллиантовую свадьбу. Шестьдесят лет в браке, рассказывают юбиляры, пролетели как одно счастливое мгновение.

Свои традиции недавно появились и в семье Козловых. Чтобы дать клятву верности, молодожены выбрали красивую зеркальную дату - 17.02.2017. Теперь их имена вписаны в историю Витебска. Вероника и Георгий сотая пара, которая женилась в юбилейный год органов ЗАГС. Уверены: статус "юбилейная пара" обязательно должен стать одним из секретов счастливой семейной жизни.

Историю этой любви знают во всем мире. Марк Шагал и Белла Розенфельд. На их свадьбе гуляла половина Витебска. В июле 2015-го на родине знаменитого художника вот так шикарно отметили столетие со дня бракосочетания мастера и его музы. Смелая фантазия режиссера - и далекое счастливое мгновение оживает в современности.

Не менее смелые задумки молодым фотографам надо будет осуществить и в этом сезоне. В тренде эмоция. И здесь главное - вовремя ее уловить.