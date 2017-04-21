22 Апреля 2017 15:15

Наведение чистоты в парках и скверах, благоустройство мемориальных комплексов и заповедников. Сегодня вся страна вышла на республиканский субботник. Средства от него направят, в частности, на реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей, укрепление материально-технической базы в учреждениях дополнительного образования, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, а также на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Кстати, сделать свой город еще красивее и уютнее жители Минска могли также во время акции "Миллион деревьев Минску", которая проходила в столице с начала апреля и была приурочена к 950-летию города. На этой неделе в парке имени Павлова высадили миллионное дерево!

Свой штрих в зеленое оформление столицы вносили и сами знаменитые исторические деятели. В парке имени Максима Горького до сих пор цветет двухсотлетняя липа. Согласно легенде, ее маленьким саженцем высадил еще первый губернатор Минска Захарий Корнеев. А с парком имени Янки Купалы соседствует Аллея дружбы - каштаны высадили полвека назад знаменитые деятели ХХ века, в том числе Петр Машеров и маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.