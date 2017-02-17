Самую большую валентинку в Беларуси создали в Гродно

18 Февраля 2017 15:39

Более полутысячи влюбленных 14 февраля стали на центральной площади города в фигуру сердца. Таким образом, как говорили сами участники праздничной акции, они признались в любви не только друг другу, но и любимому городу, который соединил их сердца.

Интересный и, кажется, милый факт именно про эту пару: в праздничный для всех влюбленных день Дмитрий перед всеми участниками акции в центре Гродно сделал предложение своей девушке Марине. До этого дня они были вместе 10 лет, и вот, наконец, при более чем полтысячи свидетелей Марина дала согласие. Свадьба уже этим летом.