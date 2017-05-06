6 Мая 2017 15:48

В этом белорусском музее самая большая коллекция фартуков в мире. А всеми экспонатами - предметами быта и ремесел - и сегодня пользуются. Туристам предлагают не просто посмотреть экспозицию, но и самим попробовать обработать лен, смолотить зерно и соткать свой рушник. Из уникального музея на Полесье репортаж Виктории Потони.

В этом необычном полесском музее на экспонаты можно не только посмотреть, а и проверить их на деле. Экспозиция открытая. Многим предметам более века, а они до сих пор используются. Чтобы почувствовать себя настоящим полешуком, туристы могут и переодеться.

Почетное место в экспозиции занимает коллекция фартуков - самая большая в Беларуси. Насчитывает более 300 экземпляров. Местные женщины без этого атрибута гардероба даже не выходили на улицу!

У каждой барышни было не менее 10 фартуков. На любой случай: свадьба, крестины, дожинки. Невестам завязывали белоснежный фартук как символ чистоты. Вообще местные мастерицы особенно славились изделиями изо льна. Процесс обработки сложный. Растение теребили, вычесывали до последней пылинки. А из холщового волокна ткали. Эти традиции здесь живы и сегодня. Сотрудница музея Нина Янущик за ткацким станком с детства. Секреты ремесла раскрывает местным школьникам и туристам. Самое сложное, говорит мастерица, - заправить кросна. Это почти математическая задача, на решение которой может пойти не один день.

Жену из Бездежа всегда узнавали по льняной одежде. Нить была тонкая, а полотно белехонькое. И в этом также свои секреты. Летом лен выбеливали на солнце, а зимой - березовым пеплом и кипятком.

В Бездеже есть и живые экспонаты: крестьянское подворье. Здесь научат ухаживать за скотом, доить козу и добывать мед. В крестьянском доме угостят местными блюдами, приготовленными по бабушкиным рецептам, в печке, а также фирменным блюдом бездежцев - макухой. Перетертое семя льна используется как приправа. Этот комплекс трудно назвать музеем: здесь все живое, не бутафорское. А чтобы прикоснуться к самобытной Беларуси, сюда едут туристы из разных уголков земного шара.