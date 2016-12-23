Рождественский турнир по мини-футболу у Могилеве

24 Декабря 2016 15:31

В Осиповичах совсем скоро пройдет открытый Рождественский турнир по мини-футболу среди юношей 11-12 лет. На него собираются команды не только из Беларуси. Подтвердили свое участие футболисты из Санкт-Петербурга. Как готовятся хозяева поля к соревнованиям - выяснил Павел Савицкий.

Один турнир заменяет едва ли ни полгода тренировок. Так оценивают соревнования эти мальчишки. Осиповичская детская команда по футболу - одна из лучших в области. 11-12-летние парни для своего возраста уже довольно опытные спортсмены: не раз приезжали с победой из разных стран Западной Европы.

Тренер осиповичской детско-юношеской спортивной школы Александр Елизаренко говорит: чтобы воспитать собственную команду, начал тренировать будущих футболистов еще с малолетства.

Детская команда берет пример в игре со своих старших коллег. Футбольный клуб "Осиповичи" по итогам сезона перешел в первую лигу. В том числе, благодаря активной поддержке юных болельщиков.

Сейчас парни готовятся к открытому Рождественскому турниру по мини-футболу, который организовала местная спортивная школа. Он пройдет в Осиповичах с 4 по 6 января. А в марте команду пригласили на турнир в Польшу.



