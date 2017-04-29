Rock Junior - 2017 прошел в столице

29 Апреля 2017 15:30

Лучшего гитариста, барабанщика и вокалиста выбирали в столице. Молодые рок-музыканты страны съехались на форум Rock Junior - 2017. На импровизированном баттле 10 молодых коллективов. Поп, панк, джаз-фьюжн - почти все направления рока прозвучали со сцены в исполнении музыкантов. Причем, композиции были собственного сочинения. Артистам от 12 до 21 года.

Музыкальный форум в Минске проходит уже седьмой год подряд. После таких конкурсов некоторые рок-композиции даже попадают в ротации столичных радиостанций.