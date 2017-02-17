Рентген для поездов

18 Февраля 2017 15:17

Первый в стране железнодорожный сканирующий туннель установлен на станции "Брест-Северный". Разумная система "просвечивает" только составы с грузом, причем во время движения. Комплекс запускается автоматически при приближении поезда. И сканирует только вагоны, машинист не подвергается рентген-излучению. На анализ одного поезда уходит около 15 минут. Железнодорожный комплекс - разработка китайской компании. Общая стоимость инвестиций составила 5,5 млн. долларов.

Современный инспекционно-досмотровый комплекс установлен в первую очередь для выявления контрабанды. Следующий планируется построить в Молодечно.