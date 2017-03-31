Ремонт и строительство дорог - вопрос, который волнует каждого водителя

1 Апреля 2017 15:17

После зимы некоторые участки требуют особенного внимания. В Брестском регионе в этом году планируется отремонтировать около 180 км дорог. Кстати, в самом Бресте разрабатывают современные машины и технологии нанесения разметки, и они себя зарекомендовали не только на белорусских магистралях, но и за границей.

Рассказывает Виктория Потоня: Это компактное авто для разметки парковок - разработка брестских конструкторов. Сегодня машины успешно покупают даже главные конкуренты - немцы. Машина с легкостью маневрирует и не требует специальных знаний. В линейке производителей - почти 40 моделей дорожной техники: от асфальтоукладчиков до эксклюзивных беспилотников.

Машина будущего пока сделана в единственном экземпляре и успешно протестирована на дорогах. Среди исключительных разработок - интеллектуальная система ЛИС. Разметка сканируется лазером и точно повторяет старую. Кстати, площадка предприятия напоминает мини-полигон для испытаний - не только техники, но и самой дорожной разметки. А в специальной лаборатории специалисты работают с компонентами.

Краски для нанесения разметки постепенно уступают место термопластикам. Этот материал в 4 раза более устойчивый к климатическим условиям и интенсивности движения на дорогах. На предприятии несколько месяцев назад был построен новый завод.

Мощность новой площадки - свыше 7 000 тонн в месяц. Изготавливают пять вариантов термопластика. Материал способен выдержать температурный режим от -40 до +50 градусов.

Продукция предприятия успешно экспортируется в страны СНГ, Россию, Азию и Африку.

Разработки брестских конструкторов активно используются для ямочного ремонта и на отечественных дорогах. Так, только в Брестском районе в этом году планируется отремонтировать 180 километров дорог местной сети.

Основные ресурсы дорожники направляют на центральные улицы и магистрали. Что касается разработок брестских конструкторов, то они все время совершенствуют свою технику. Ведь понимают, что без передовых технологий невозможно завоевывать новые рынки.



