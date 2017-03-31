Разработано 170 новых туристических маршрутов по Беларуси

1 Апреля 2017 15:22

Кроме оздоровительных, познавательных, эко- и агротуров, доступны гастрономические, промышленные, спелео- и даже театральные экскурсии. Во многие туры включены дегустации белорусских блюд, посещение театров, музеев и даже спа. В Минской области около полусотни предложений, в основном экологических направлений.

В Пуховичский район оценить туристический потенциал отправилась наш корреспондент Надежда Сербиненко. Сварка, окраска, обрезка. Металлообработка - главный профиль этой молодой компании. В штате пока 15 человек. Но скоро предприятие будет расширяться и соответственно искать новые кадры. Директор компании Никита Гулевич отмечает, что предложения будут, главное, чтобы у человека было желание работать.

Рынок труда столицы сегодня очень мобилен. Открытых вакансий около 8 тысяч. Новых работников ждут в строительных организациях, больницах, поликлиниках, на промышленных гигантах и в торговых объектах города.

Только на этой неделе в Минске пройдет сразу несколько мини-ярмарок вакансий. Определиться с выбором профессии помогут психологи. А разговоры с соискателями проводят кадровые работники крупных предприятий города.

Требуются сварщик, продавец, водитель и... баритон. Информация о вакансиях сегодня размещается не только на подобных стендах или, например, в газетах. Найти работу можно через специальные мобильные дополнения и даже после просмотра промовидео. Нестандартный подход к поиску новых голосов нашла минская хоровая капелла.

Таким нестандартным образом любительский коллектив - хоровая капелла Дворца профсоюзов - решил пополнить ряды своих солистов. Ищут именно бас, баритон, тенор. Хормейстер коллектива Екатерина Таргонская на видеообъявление очень надеется и уже готовится к прослушиванию новых голосов.

Своеобразный формат поиска работы придумали в БГУ. Проект "Резюме выпускников " - это интернет-платформа с базой анкет старшекурсников. Сервис позволяет работодателю оценить данные претендентов и оперативно пригласить на разговор любого выпускника.

Нужную вакансию можно найти, обратившись в управление занятости Минска или в отделы трудоустройства. Их в Минске 5.

Новые туристические локации, богатое историческое наследие и цветок папоротника как мифологический символ. Национальное агентство по туризму презентовало новый проморолик о Беларуси. Имиджевое видео длительностью 5 и 3 минуты демонстрирует туристические возможности каждого региона страны, а также столицы. От истории до современности через вечные ценности - такой философский смысл заложили режиссеры мини-фильма. Отдельное место в ролике занимают локации в Минске и его главные достопримечательности - городская ратуша, "Минск-Арена", Национальная библиотека и Художественный музей.

Сейчас имиджевый ролик набирает популярность в соцсетях. Скоро будет доступен англоязычный вариант видео. Также нацагентство планирует снять серию роликов о разных видах туризма в Беларуси.