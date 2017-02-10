Работа обратной связи

11 Февраля 2017 15:35

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересного происходит и что самое актуальное - обсудим в течение часа. После окончания эфира будет работать обратная связь - звонки принимаем по телефону в Минске - (8017) - 369 81 00.