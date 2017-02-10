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11 Февраля 2017 15:35

Работа обратной связи

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересного происходит и что самое актуальное - обсудим в течение часа. После окончания эфира будет работать обратная связь - звонки принимаем по телефону в Минске - (8017) - 369 81 00.

  

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