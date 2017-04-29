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Работа обратной связи
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29 Апреля 2017 15:41

Работа обратной связи

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересного происходит и что самое актуальное - давайте обсудим. В течение часа после окончания эфира будет работать обратная связь. Звонки принимаем по номеру в Минске (8 017) 369 81 00.


  

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