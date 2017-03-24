Пять договоров о сотрудничестве

25 Марта 2017 15:15

Таков итог визита делегации Лодзинского воеводства в Витебскую область. За три дня представители местного самоуправления и бизнес-кругов получили полное представление о потенциале северного региона Беларуси. В первую очередь, экономический. Гости побывали на предприятиях Орши и Витебска. Среди других успешных стартапов посетили и фирмы, которые имеют в основе польский капитал. Ольга Масловская продолжит тему.

Предприятие по производству рукавов высокого давления известной европейской марки в Орше. Таких заводов в Старом Свете три. Белорусский - самый молодой. Работают в тесной связи с польским филиалом, откуда получают сырье и информационную поддержку.

Лукаш Гжешичек на белорусский завод командирован два года назад. Сейчас в свободное время путешествует по стране, а в рабочее - совершенствует концепцию инновационного развития филиала в Орше.

Почти 18 миллионов евро инвестиций. За год выпущено продукции на 6,5 миллионов евро. Завод - пример успешного стартапа. Когда в цех попали гости из Лодзинского воеводства, поняли: бизнес в Беларуси - это высококвалифицированные кадры, культура производства и современные технологии. Именно для этого - чтобы один раз увидеть, чем сто раз услышать - польская делегация на три дня приехала в Витебскую область. Интерес к ближайшему соседу понятен. Наша страна не только предлагает комфортные условия ведения бизнеса, но и выход на рынок ЕАЭС.

В нашей стране более 350 компаний с польским капиталом. Западный сосед - третий партнер Беларуси по товарообороту. Витебская область экспортирует полимеры, стекловолокно, оптические приборы. Завозит фрукты, детали обуви, промышленное оборудование.

Между двумя регионами - тысяча километров. Соседями Лодзинское воеводство и Витебская область на карте не являются. Но уже 17 лет их связывает настоящая дружба. Бизнес - вещь не сентиментальная, но замечено: товарооборот растет быстрее, когда есть о чем поговорить за чашкой кофе.

Свободно ощущают себя в качестве резидентов свободной экономической зоны "Витебск" пять предприятий с польскими инвестициями. Одно из них - в Беларуси вне конкуренции. Никто больше в стране не выпускает торговое оборудование.

И главный козырь: резиденты СЭЗ на 10 лет освобождаются от налога на прибыль. Преференциями свободной зоны пользуется и витебская фабрика детской одежды. Кстати, хорошо развитая швейная и текстильная промышленность - то, что объединяет Витебский и Лодзинский регионы. В швейном цеху идет разговор об общих тенденциях.

Фундаментом для дальнейшего сотрудничества - и не только в сфере экономики - станут договоры о сотрудничестве. Пять соглашений между регионами Витебской области и Лодзинского воеводства были подписаны под аплодисменты.