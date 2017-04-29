Пункт пропуска "Лесная - Рудавка" можно пересечь пешком и на велосипеде

29 Апреля 2017 15:20

Раньше только на веслах, а теперь еще пешком и на велосипеде. Пункт пропуска на белорусско-польской границе "Лесная - Рудавка" расширил приграничный статус до велосипедно-пешеходно-речного. Кто проехал первым по новым правилам через вековой шлюз Августовского канала и какие сюрпризы ожидают туристов - подробности у Дмитрия Смирнова.

Этот шлюз можно считать новыми туристическими воротами Гродненской области. Без визы в гости теперь можно не только плыть, но ехать на велосипеде или добираться пешком.

Кстати, одними из первых, кто, так сказать, обкатал расширенный статус пункта пропуска "Лесная - Рудавка" на белорусско-польской границе, стали председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов и предводитель Подлясского воеводства Ежи Лещинский. Судя по эмоциям велосипедистов, официальные переговоры о приграничном сотрудничестве на двух колесах проходят не менее эффективно, чем в строгих кабинетах.

По мнению экспертов с обеих сторон, расширение формата пропуска зарубежных туристов на "Лесной - Рудавке" - не единственный проект, скорее можно говорить о комплексе перспектив. Здесь и экономические интересы, и развитие совместных трансграничных инициатив, да и общий имидж белорусского региона.

До этой недели туристы на "Лесной - Рудавке" могли пользоваться только водным путем. К тому же, нужно было заранее прислать заявку о пересечении границы. Сейчас официально разрешены велосипеды и пеший туризм. И что важно как для гостей, так и для туроператоров - никого не надо предупреждать: зарубежные прогулки доступны в любое время.

Ежи Лещинский, предводитель Подлясского воеводства: "Перспектива, на мой взгляд, значительная. Безвизовый режим, я надеюсь, активизирует много приграничных проектов. Уже есть эффект! Гродно в прошлые осень и зиму - а это не самое активное для туризма на Августовском канале время - посетили более 10 000 зарубежных туристов, и среди них, кстати, было много поляков, жителей Подлясского воеводства. И открытие сейчас "Лесной - Рудавки" для велосипедистов и пеших туристов - это следующий важный шаг".

Между тем, водное, а сейчас еще велосипедное и пешее движение через "Лесную - Рудавку" - это направление не только с запада на восток, но и наоборот. И специалисты туристической сферы уже планируют расширение на три страны.

"Лесная - Рудавка" в новом статусе немногим более суток, а эффект уже сверх ожиданий. Только на этот уикенд на безвизовую прогулку по Августовскому каналу и Гродно зарегистрировано более 2 000 туристов.