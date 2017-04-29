При могилевском ЦУМе действует единственный в стране женский оркестр

29 Апреля 2017 15:22

Его музыку знают не только в Беларуси, но и за ее границами. Единственный в нашей стране женский оркестр действует при могилевском городском ЦУМе. Обычные кассиры и администраторы в рабочее время обслуживают покупателей, а после берут в руки музыкальные инструменты. С репертуаром познакомился Андрей Ястребов.

Рабочий стаж Татьяны Васильковой - 41 год. С первого дня своей карьеры - в Центральном универмаге. Дослужилась до продавца самого высшего - шестого разряда. Ее конек - ни один покупатель женской либо мужской одежды не покидает магазин без обновки. Как у нее это получается?! Говорит - профессиональный секрет. Но кто бы мог вообразить: Татьяна - еще и первая труба в духовом оркестре!

Таких коллег, которые никогда не играли на музыкальных инструментах, а нотную грамоту изучали только на уроках музыки в школе, собрался настоящий духовой оркестр. Обучение проходило на репетициях. А в 1978, рассказывает одна из создателей коллектива и первая его солистка Елена Пускова, про "Лиру"- единственный духовой женский оркестр в Беларуси - узнали все.

С того времени досье оркестра пополнилось десятками разнообразных дипломов. В 2013 он получил звание народного любительского. В прошлом году в коллектив пришел Денис Аюпов. Имея за плечами Академию музыки, работу в оркестре Финберга и свой джазовый бэнд, молодой дирижер начал с обновления репертуара. Так к маршам и любимым мелодиям из кинофильмов добавились современные, популярные.

Пока в коллективе 15 музыкантов, и, разумеется, они имеют свои привилегии. Их всегда отпускают на несколько часов заниматься музыкой. Между тем у руководства новые планы - укрепить звучание оркестра деревянной духовой группой и электронными инструментами. Поэтому стоит ждать пополнения в женском коллективе.

У оркестра будто открылось второе дыхание, а горожане все чаще стали прислушиваться к звукам, которые идут от Центрального универмага. Такой музыкальный рупор в центре города. А никто и не против. Наоборот. Хорошая мелодия поднимает настроение!