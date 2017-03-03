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Преимущества белорусского зеленого транспорта на неделе оценили зарубежные дипломаты
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4 Марта 2017 15:17

Преимущества белорусского зеленого транспорта на неделе оценили зарубежные дипломаты

Презентацию для посольств и консульств, а также торговых атташе почти двух десятков стран, организовал завод по производству городского общественного транспорта. Демонстрировали новые электробусы, оборудованные кондиционерами, видеонаблюдением, розетками и USB-разъемами. Экологический транспорт не делает вредных выбросов в атмосферу, а для подзарядки батареи нужно всего несколько минут.

В тестовом режиме по улицам Минска электробусы начнут курсировать уже в мае по маршруту диспетчерская станция Дружная - Серова. Пассажиры узнают экотранспорт по желтому цвету.

  

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