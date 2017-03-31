Посту Памяти - 45

1 Апреля 2017 15:26

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в 1972 году на вахту к Вечному огню заступили первые юнармейцы. Миротворческое движение продолжается и сегодня. На этой неделе Брест принял слет делегаций мемориальных отрядов. На международную вахту памяти заступила молодежь из 13 городов-героев и городов воинской славы Беларуси и России. Всего за годы существования поста вахту памяти у Вечного огня в цитадели несли более 90 тысяч школьников.

Делегации школьников посоревновались в знании истории во время квест-игры на территории Брестской крепости, а также посетили пограничную заставу и Беловежскую пущу.