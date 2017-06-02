Последний звонок прозвенел для 145-ти тысяч выпускников

3 Июня 2017 15:53

По всей стране ученики 9 и 11 классов прощались со своими альма-матер. В Витебске последний день школьного года по традиции отметили большим концертом в Летнем амфитеатре. Праздник в 6-тысячном зале начался именно с последнего звонка. Его дали первоклашки.

С первыми выпускниками-кадетами попрощались в 35-й школе Бреста. Кадетский корпус здесь создан 4 года назад и насчитывает сегодня почти 200 учащихся. Набор ведется с пятого класса. Кроме школьного курса, подростки здесь занимаются спортом, осуществляют военно-полевые выходы и даже прыгают с парашютом. Под звуки оркестра на плац торжественно было вынесено Знамя кадетского движения. Все 16 выпускников приняли присягу на верность Родине и в знак завершения учебы получили нагрудные знаки.

А в Могилеве около сотни пар стали участниками большого танцевального флеш-моба на площади Славы, посвященного последнему звонку. На подготовку "Вальса выпускников" понадобилось почти два месяца. Помогали лучшие хореографы города.

Сейчас ребята сдают итоговые экзамены. А уже 9 и 10 июня 11-классников ждут выпускные вечера.