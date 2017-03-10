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После зимы ремонта требуют дороги столицы
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11 Марта 2017 15:15

После зимы ремонта требуют дороги столицы

В этом году полотно будут восстанавливать по новым технологиям. Битумное полотно появится на улицах Казинца, Академической, Одинцова и на Логойском тракте. Покрытие значительно улучшит сцепление шин с дорогой, а также сохранит асфальт от сезонного разрушения. Дорожные службы начали наносить разметку на столичных дорогах, проводят и ямочный ремонт.

Восстановят полотно и на трассах Минской области. Улучшат условия на МКАД-2. Здесь запланирована реконструкция дороги от Кургана Славы до Острошицкого Городка.

Восстановленные километры появятся и на трассе Минск - Гродно. Дорога будет целиком соответствовать первой категории. В обоих направлениях сделают по две полосы. 

  

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