После зимы ремонта требуют дороги столицы

11 Марта 2017 15:15

В этом году полотно будут восстанавливать по новым технологиям. Битумное полотно появится на улицах Казинца, Академической, Одинцова и на Логойском тракте. Покрытие значительно улучшит сцепление шин с дорогой, а также сохранит асфальт от сезонного разрушения. Дорожные службы начали наносить разметку на столичных дорогах, проводят и ямочный ремонт.

Восстановят полотно и на трассах Минской области. Улучшат условия на МКАД-2. Здесь запланирована реконструкция дороги от Кургана Славы до Острошицкого Городка.

Восстановленные километры появятся и на трассе Минск - Гродно. Дорога будет целиком соответствовать первой категории. В обоих направлениях сделают по две полосы.