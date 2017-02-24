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Полоцкий Софийский собор в технике оригами
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25 Февраля 2017 15:41

Полоцкий Софийский собор в технике оригами

Жители городского поселка Ветрина создали копию храма из бумаги. Его высота - почти два метра. На необычную конструкцию понадобилось примерно десять килограммов бумаги. Копия передает даже мелкие детали. Отдельные элементы сделаны из бисера. Масштабный творческий эксперимент энтузиасты начали несколько месяцев назад. К проекту могли присоединиться все желающие. Планируется, что презентация уменьшенной копии собора состоится в Полоцке во время празднования Дня города.

Сейчас мастера работают над очередными эскизами. В планах - сделать из бумаги миниатюрную копию Спасо-Евфросиньевского монастыря. 

  

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