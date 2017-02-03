4 Февраля 2017 15:32

Полоцк официально стал новой молодежной столицей Беларуси - на неделе город получил символический ключ. За статус боролись 11 населенных пунктов. Оценивалось благоустройство территорий, возможности отдыха и качество образования. В течение 2017 года Полоцк будет площадкой для различных акций, конференций и креативных проектов. Некоторые уже стартовали. Например, в лесном колледже учащиеся создают свое телевидение.

Увидеть выпуски "Первого лесного" телевидения можно и в Интернете. В ближайшее время в эфире появятся программы о проектах, которые проходят в молодежной столице Беларуси.