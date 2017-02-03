Краіна
4 Февраля 2017 15:32
Полоцк официально стал новой молодежной столицей Беларуси
Полоцк официально стал новой молодежной столицей Беларуси - на неделе город получил символический ключ. За статус боролись 11 населенных пунктов. Оценивалось благоустройство территорий, возможности отдыха и качество образования. В течение 2017 года Полоцк будет площадкой для различных акций, конференций и креативных проектов. Некоторые уже стартовали. Например, в лесном колледже учащиеся создают свое телевидение.
Увидеть выпуски "Первого лесного" телевидения можно и в Интернете. В ближайшее время в эфире появятся программы о проектах, которые проходят в молодежной столице Беларуси.
Другие новости
04.02.2017 15:38 / Краіна Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы
04.02.2017 15:36 / Краіна Три города Витебской области попали в топ-5 интересных мест для туристов
04.02.2017 15:30 / Краіна Дайджест культурных новостей
04.02.2017 15:28 / Краіна Мирский замок на этой неделе пополнили новые экспонаты
04.02.2017 15:26 / Краіна Брест готовится к своему тысячелетию
04.02.2017 15:23 / Краіна Не просто маршрут, а история
04.02.2017 15:19 / Краіна У жителей агрогородка Лапичи есть нарекания на работу местной больницы
04.02.2017 15:17 / Краіна Ночные гонки бесправника с шестью экипажами ГАИ
04.02.2017 15:15 / Краіна В Могилеве новый облик приобретут еще несколько мостов
28.01.2017 15:36 / Краіна Первый музей брака открылся в Минске
28.01.2017 15:32 / Краіна Дайджест событий Витебской области
28.01.2017 15:30 / Краіна Брест выбирает логотип к своему 1000-летию
28.01.2017 15:28 / Краіна Дайджест наиболее интересных событий Могилева
28.01.2017 15:26 / Краіна Обледенелость под контролем коммунальников
28.01.2017 15:24 / Краіна Дайджест криминальный
28.01.2017 15:23 / Краіна Сменить профессию на сутки
28.01.2017 15:22 / Краіна Бонус к поездке в троллейбусе в Гомеле - бесплатный Интернет
28.01.2017 15:20 / Краіна Дайджест Гродненской области