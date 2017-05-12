13 Мая 2017 15:25

Наперегонки при помощи двух колес и… четырех лап. Под Минском прошли соревнования по летним ездовым видам спорта. Главные спортсмены и участники не столько люди, сколько собаки. В соревнованиях приняли участие почти 50 пар сразу в нескольких дисциплинах. Это и байкджоркинг (когда собака бежит вместе с велосипедом), и каникросс (когда вместе бегут хозяин и питомец). Кстати, тренироваться и участвовать могут любые породы - от маламутов до дворняг.

Кроме того, во время соревнований также выбрали самую красивую собаку. Зрители проголосовали за породу аляскинский маламут.