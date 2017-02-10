11 Февраля 2017 15:22
Под Брестом жители деревни четыре года ждут чистой воды, пригодной для питья
На телефон нашей обратной связи обратились жители одной из деревень под Брестом. Люди жалуются на загрязненную воду, со вкусом болота и мазута. Также беспокоятся за безопасность на деревенских дорогах - пешеходы здесь ходят по проезжей части, тротуаров и обочин просто нет. Виктория Потоня отправилась на место, чтобы разобраться в ситуации.
Ржавая, со вкусом нефтепродуктов. Такой водой, говорят в семье Павлович, пользоваться неприятно. Но вынуждены! Приготовить еду, постирать белье или принять ванну становится настоящей проблемой.
Елена Павлович, жительница д. Ковердяки: "Идет чистый песок на этих фильтрах в машинке. У нас же стоят котлы, все это забивается. Котлы чистить, чтобы их промыть, тоже дорого стоит".
Вода поступает из местной артезианской скважины. Водопровод в Ковердяках проложен еще в советские времена, но станция обезжелезивания отсутствует.
Воду, пригодную для питья, люди частично берут из колодцев. В деревне их можно пересчитать буквально по пальцам. Но весной сюда попадает талая вода, и она вряд ли соответствует нормам.
Люди не раз обращались в разные инстанции. В санэпидемслужбе рекомендовали потреблять бутилированную воду. Экспертиза показала: превышение железа в 28 раз! Соседние деревни подключены к городской водопроводной сети, откуда идет чистая вода. Этих людей от мечты отделяют всего несколько шагов.
Василий Северинчик, староста д. Ковердяки:
"Остается подключить буквально 15 метров из колодца водоканала в колодец д. Кавердяки. Эти 15 метров мы много лет не можем преодолеть".
Еще одна острая проблема - опасные дороги. В деревне отсутствуют тротуары на узких улицах. Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части. В том числе там, где оживленный транспортный поток.
Виталий Рачковский, житель д. Ковердяки: "Этот участок дороги узкий, обочин фактически никаких нет. Хотя бы отсыпать обочины, чтобы люди двигались в амбулаторию, в церковь прихожане по отсыпанным дорожкам, а не по проезжей части".
Вопрос безопасных дорог местные власти взяли под контроль - ситуацию проанализируют, о проблеме грязной воды знают. И обещают: в этом году пустят чистую.
Николай Коршенков, заместитель председателя Брестского райисполкома: "В мае собственными силами Брестского ЖКХ будут выполнены работы по прокладке небольшого участка водопровода. Предварительно будет выполнена промывка существующих сетей. Затрат населения по подключению к городскому водоканалу не предполагается никаких".
Жители деревни говорят: поверят только делу. В чем они твердо уверены, так это в том, что чистая вода - ценнейший природный ресурс, жить без которого невозможно.