Под Брестом жители деревни четыре года ждут чистой воды, пригодной для питья

11 Февраля 2017 15:22

На телефон нашей обратной связи обратились жители одной из деревень под Брестом. Люди жалуются на загрязненную воду, со вкусом болота и мазута. Также беспокоятся за безопасность на деревенских дорогах - пешеходы здесь ходят по проезжей части, тротуаров и обочин просто нет. Виктория Потоня отправилась на место, чтобы разобраться в ситуации.

Ржавая, со вкусом нефтепродуктов. Такой водой, говорят в семье Павлович, пользоваться неприятно. Но вынуждены! Приготовить еду, постирать белье или принять ванну становится настоящей проблемой.

Елена Павлович, жительница д. Ковердяки: "Идет чистый песок на этих фильтрах в машинке. У нас же стоят котлы, все это забивается. Котлы чистить, чтобы их промыть, тоже дорого стоит".

Вода поступает из местной артезианской скважины. Водопровод в Ковердяках проложен еще в советские времена, но станция обезжелезивания отсутствует.

Воду, пригодную для питья, люди частично берут из колодцев. В деревне их можно пересчитать буквально по пальцам. Но весной сюда попадает талая вода, и она вряд ли соответствует нормам.

Люди не раз обращались в разные инстанции. В санэпидемслужбе рекомендовали потреблять бутилированную воду. Экспертиза показала: превышение железа в 28 раз! Соседние деревни подключены к городской водопроводной сети, откуда идет чистая вода. Этих людей от мечты отделяют всего несколько шагов.

Василий Северинчик, староста д. Ковердяки:

"Остается подключить буквально 15 метров из колодца водоканала в колодец д. Кавердяки. Эти 15 метров мы много лет не можем преодолеть".

Еще одна острая проблема - опасные дороги. В деревне отсутствуют тротуары на узких улицах. Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части. В том числе там, где оживленный транспортный поток.

Виталий Рачковский, житель д. Ковердяки: "Этот участок дороги узкий, обочин фактически никаких нет. Хотя бы отсыпать обочины, чтобы люди двигались в амбулаторию, в церковь прихожане по отсыпанным дорожкам, а не по проезжей части".

Вопрос безопасных дорог местные власти взяли под контроль - ситуацию проанализируют, о проблеме грязной воды знают. И обещают: в этом году пустят чистую.

Николай Коршенков, заместитель председателя Брестского райисполкома: "В мае собственными силами Брестского ЖКХ будут выполнены работы по прокладке небольшого участка водопровода. Предварительно будет выполнена промывка существующих сетей. Затрат населения по подключению к городскому водоканалу не предполагается никаких".

Жители деревни говорят: поверят только делу. В чем они твердо уверены, так это в том, что чистая вода - ценнейший природный ресурс, жить без которого невозможно.