11 Марта 2017 15:31

Настоящий музей в обычной квартире. Почти тысячу разнообразных колокольчиков собрала жительница Верхнедвинска. В домашней экспозиции - стародавние и современные колокольчики из самых разных стран мира. И коллекция продолжает пополняться. Наш корреспондент Марина Романовская сейчас находится в необычном музее и отмечает, что все экспонаты позволяется подержать в руках.

Людмила Гоголинская уверена: по ее коллекции можно изучать географию. Египет, Мальта, Португалия, Филиппины - в экспозиции колокольчики более чем из тридцати стран мира. Например, вот эти дамы в Верхнедвинск приехали из Таиланда. Рядом - изысканные фигурки из Италии.

Эта комната в квартире Людмилы Гоголинской больше напоминает музей. Но описания к экспонатам здесь не увидишь. Коллекционер точно помнит про каждый предмет. Вот, например, этот колокольчик - один из первых стал частью большой коллекции.

Керамические, стеклянные и даже деревянные. У каждого экспоната - свое особое звучание. Мелодичность горного хрусталя вне конкуренции. А вот этот бронзовый колокольчик, кстати, один из самых больших в домашней экспозиции, имеет свой, неповторимый, звонкий голос.

Интересуется коллекционер и историей своих экспонатов. В культуре разных народов колокольчики издавна имели свое значение и даже магические функции. Ритуальные погремушки попали в коллекцию Людмилы Гоголинской из Индии. Считается, что они выполняют функцию оберега.

Большая часть экспонатов - хендмейд. Некоторые их них коллекционер приобрела через интернет-аукционы. Экспозицию также помогают собирать родственники и друзья. Знают, что лучший подарок для женщины - новый колокольчик для мини-музея.

Увлекается женщина и путешествиями. Из поездок по интересным местам обязательно привозить не магнитик, а колокольчик. Такой сувенир не только напоминает о ярких моментах турне, но и согревает сердце своим благозвучием.