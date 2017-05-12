Первый в стране государственный центр для бездомных животных создан в Бресте

13 Мая 2017 15:27

Находится он на балансе мусороперерабатывающего завода, а построен всего за три месяца. Одновременно здесь могут находиться почти 300 питомцев. И если раньше в городе проводили отлов бездомных животных и затем их усыпляли, то теперь каждый из четвероногих друзей имеет шанс на будущее.

Тему продолжит Виктория Потоня. На этом участке по отлову и содержанию бездомных животных у каждого питомца своя трагическая история. Все они брошенные и одинокие. Ветеринар Дина Сковородка ежедневно обследует четвероногих, при помощи медикаментов возвращает им силы. На участке предусмотрены вольеры под карантин, система вентиляции и освещение. Приют рассчитан на 128 собак и 90 котов.

Волонтеры здесь частые гости. Приносят лакомства, убирают вольеры, выгуливают и дрессируют собак на специальной площадке.

На территории приюта установлен первый в городе ящик для сбора средств на содержание и лечение бездомных животных. Планируется, что такие ящики появятся в разных точках Бреста. Также неравнодушные люди привозят сюда корм, помогают ухаживать за кошками и собаками. Но самое важное для четвероногих питомцев - попасть в надежные руки, найти своего хозяина.

Устраивают животных совместными усилиями, в том числе через благотворительные акции и интернет-сайты. На каждом вольере - табличка с информацией о питомце. Одни люди приезжают сюда избавиться от друга, другие - его найти. Именно так и появился в семьи Старовойтовых этот черный брутал. Кот любит ездить в машине, не боится бытовых приборов. И на удивление разговорчивый.

А вот этот белоснежный красавец Миша в приюте почти два месяца. Волонтеры надеются, что у умной и доброй собаки обязательно появится хозяин.

Пока в приюте животных обследуют, лечат, однако не имеют право стерилизовать и проводить операции. Но в ближайшее время такие процедуры станут доступными: предприятие получает лицензию.

Специалисты убеждены, что появление такого центра - большой шаг вперед в решении проблемы с бездомными животными. Но она не исчезнет, пока есть люди, по вине которых наши четвероногие друзья оказываются на улице.