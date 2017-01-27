Первый музей брака открылся в Минске

28 Января 2017 15:36

А как отмечали свадьбу в разные эпохи? Ответ даст первый музей брака, который открылся в Минске. Среди экспонатов - ореховый футляр для тайной переписки и письма влюбленных, праздничные платья, хрустальные запонки. Три сотни экспонатов собирались 5 лет в самых разных странах: на рынках и аукционах России, Грузии, Турции, Англии. В коллекции - удостоверения о браке 19-20 столетий и даже тогдашние фотоснимки молодых.

Находится музей в столичном ювелирном салоне, посетить его можно бесплатно, а также поделиться собственными раритетами свадебного ритуала.