Первые билеты на "Славянский базар" можно приобрести уже с 17 февраля

18 Февраля 2017 15:23

Первые билеты на XXVI Международный фестиваль искусств "Славянский базар" в кассах Витебска можно приобрести уже с 17 февраля. А 20 февраля билеты будут доступны через Интернет по всему миру. В этом году форум пройдет с 13 по 17 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 11, 12, 18 и 19 июля.

На сцене Летнего амфитеатра пройдет 17 концертов, среди которых 2 ночных шоу. С сольными программами в фестивальный Витебск приедут Григорий Лепс, Стас Михайлов, Валерий Меладзе, Егор Крид, а также группы "Руки вверх" и "Сплин". Кроме того, праздничные мероприятия запланированы сразу на нескольких фестивальных площадках по всему городу.

Главным событием фестиваля по традиции станут конкурсы. Отборочные туры уже прошли в Македонии, Болгарии, Румынии, Литве. Впереди Израиль, Латвия, Россия, Украина, Мальта. В детском музыкальном соревновании впервые будут представлены Мексика и США. Всего во время "Славянского базара" в Витебске пройдет около 100 мероприятий.