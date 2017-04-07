Первую в стране "умную" коллекцию одежды представили в Светлогорске

8 Апреля 2017 15:25

И показали не только ассортимент, но и свойства тканей, которые способны удеживать влагу и тепло, нейтрализовать запах и защищать от бактерий. При этом полиэфирное полотно приятное на ощупь, а по тактильным ощущениям и характеристикам максимально приближено к натуральному.

В этом убедилась Ольга Холодович. Она мягкая на ощупь, но не скатывается. Летом в ней прохладно, а зимой тепло. А еще эта ткань имеет антибактериальные свойства и отражает ультрафиолетовые лучи. Это инновации, которые внедрили на предприятии "Светлогорскхимволокно". Технология уникальная - единственная на постсоветском пространстве.

Сотрудники предприятия решили, что лучше один раз увидеть. И на один день стали моделями. Костюмы, джемперы, майки, шорты, банданы... Новая коллекция в основном предназначена для занятий спортом и отдыха и сделана исключительно из "умных" тканей.

Вода распределяется по всей футболке и не проникает в структуру ткани. Это можно увидеть только под микроскопом. А вот человеку в такой одежде комфортно.

Профессиональные спортсмены, любители охоты и рыбалки, альпинисты - у такой одежды немало поклонников. Сейчас эти технологии востребованы среди мировых производителей текстиля.

За последние годы на предприятии провели масштабную модернизацию. Сейчас такие производства среди стран СНГ есть только в Беларуси. Это продукция с высокой добавленной стоимостью, которая востребована на внутреннем и внешнем рынках.

Белорусские полиэфирные нити хорошо известны за рубежом. Например, продукцию из Светлогорска поставляют на предприятия Италии, которые изготавливают ткани для домов высокой моды – таких, как Valentino и Prado.