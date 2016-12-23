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Первая врачебная амбулатория для взрослых открыта в новом витебском микрорайоне
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24 Декабря 2016 15:21

Первая врачебная амбулатория для взрослых открыта в новом витебском микрорайоне

Первая врачебная амбулатория для взрослых открыта в новом витебском микрорайоне Билево. В специально переоборудованный первый этаж жилого дома переехало целое терапевтическое отделение. Девять участков, которые обслуживают почти 20 тысяч человек. До этого они относились к и без того перегруженной городской поликлинике. Теперь пациенты здесь смогут пройти первичный осмотр, получить больничный лист или рецепт и записаться на прием к узким специалистам в поликлинику.

В перспективе в витебском микрорайоне Билево появятся еще одна взрослая и одна детская врачебная амбулатории. Они также разместятся в специально приспособленных помещениях в новых многоэтажках.

 

 

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