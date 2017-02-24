25 Февраля 2017 15:23

Перспективы сотрудничества регионов Беларуси и Пакистана обсудили на этой неделе в Бресте. Делегация во главе с губернатором самой крупной провинции Белуджистан посетила ряд предприятий города по переработке морепродуктов, молока, текстиля. Главная задача визита - увеличить товарооборот между регионами. Сегодня он составляет около 300 тысяч долларов.

В конце прошлого года в Пакистан отправилась пробная партия белорусской пряжи. Также рассматривается вопрос поставок в южно-азиатскую страну одежды, молочной продукции, экспорт строительных и образовательных услуг.