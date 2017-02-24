25 Февраля 2017 15:33

Здоровый образ жизни - это не только средство от сезонной депрессии и болезней. Отраслевые спартакиады - чем не тимбилдинг? Командный дух и тяга к победе объединили сотрудников предприятий, которые выполняют государственную программу утилизации боеприпасов. Команды из Городка, Добруша и Минска оспаривали первенство в таких дисциплинах, как лыжная эстафета с элементами биатлона, стрельба из пневматической винтовки, гировой спорт, перетягивание каната. Слякоть сделала испытания на лыжне более сложными, а поэтому и более напряженными и интересными для болельщиков.

Тем временем сотни жителей Придвинья вышли на старт гонок традиционного зимнего культурно-спортивного праздника "Витебская лыжня - 2017". Он прошел в Городке на современной лыжероллерной трассе. Игры, конкурсы, соревнования. Участники угощались разнообразными лакомствами, пели и танцевали под аккомпанемент белорусских музыкантов.