Краіна
1 Апреля 2017 15:15
Открытие набережной Свислочи после реконструкции состоится 9 Мая
Строительные работы выполнены уже более чем на 70% - укреплены подпорные конструкции, заменены инженерные сети, строители начали заливать бетон для укладки тротуара. По завершению строительства в нескольких местах появятся новые лестницы от реки до Троицкого предместья, наблюдательные площадки, а также пандусы для маломобильных людей.
Вскоре начнется и благоустройство набережной: посев газона и высадка кустарников. Работы по реконструкции ведутся согласно проектным срокам.
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