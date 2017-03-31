Открытие набережной Свислочи после реконструкции состоится 9 Мая

1 Апреля 2017 15:15

Строительные работы выполнены уже более чем на 70% - укреплены подпорные конструкции, заменены инженерные сети, строители начали заливать бетон для укладки тротуара. По завершению строительства в нескольких местах появятся новые лестницы от реки до Троицкого предместья, наблюдательные площадки, а также пандусы для маломобильных людей.

Вскоре начнется и благоустройство набережной: посев газона и высадка кустарников. Работы по реконструкции ведутся согласно проектным срокам.