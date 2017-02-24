25 Февраля 2017 15:25

Искусственные горы и утесы в спортивном зале. Один из лучших скалодромов Беларуси построили в небольшом райцентре Городка. В глубинке давно работает туристический кружок, а с появлением нового спортивного объекта количество желающих покорить свой Эверест возросло в несколько раз. Скальный стенд по своему функционалу соответствует современным требованиям.

На уровне и безопасность. На тренировку отправилась наш корреспондент Ольга Масловская. Они не пропускают тренировки, ведь только здесь могут ощутить настоящую романтику альпинизма. Скал в Городке нет, зато теперь есть скалодром. За плечами всего несколько тренировок, а участники туристического кружка уже за считанные секунды поднимаются на 6-метровую высоту.

Скалодром построили в спортивном зале второй Городокской школы. И это одна из лучших в Беларуси вертикалей - утверждают его создатели. 90 квадратов, 5 маршрутов - с навесами и зацепками разных форм. Причем, скальный стенд можно трансформировать и строить трассы разной сложности - от легкого до экстремального уровней. Одновременно здесь могут заниматься в парах 10 человек.

Опытные тренеры утверждают, что во время скалолазания работает максимальное количество мышц. Такой универсальный фитнес. А еще все время приходится думать и в голове строить маршрут. Так что это отличная тренировка не только для тела, но и для ума.

Тренироваться на вертикали могут и дети в возрасте от шести лет и взрослые. А профессиональные скалолазы мечтают дотянуться до пьедестала Олимпиады. Скалолазание - дебютант Летних игр 2020 года.

Пока участники секции туристско-прикладного многоборья наблюдали за ходом строительства скалодрома, количество желающих заниматься в кружке возросло в несколько раз. Подростки оказались дальновиднее даже своего учителя: опытный тренер по туризму Геннадий Бесов сначала скептически отнесся к новому спортивному объекту.

Кроме скалодрома в спортивном зале оборудовали две трассы для занятий спортивным туризмом. В скором времени вырастут и новые вертикали. А желающих провести время в полноценном экстрим-центре много.