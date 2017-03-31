Обзор событий Гомельской области

1 Апреля 2017 15:24

Они знают, как найти свою нишу на рынке труда: успешное трудоустройство предлагает Гомельский технический университет, акция добрых дел для птиц от местных школьников и какой сувенир признан лучшим в Гомельской области - обзор событий региона от наших корреспондентов.

Рассказывает Ольга Холодович. Молодые специалисты, выпускники вузов и даже домохозяйки - успешно трудоустроиться может каждый. Новый образовательный проект предлагает Гомельский технический университет. Своим опытом делятся известные бизнес-тренеры, психологи и непосредственно сами предприниматели, которые успешно развивают свой бизнес в регионе. Для участников проекта также проводят психологические тренинги, обучают основам маркетинга и составлению бизнес-планов.

Почти сто новых скворечников передали гомельские школьники в местные лесхозы. В акции "Наши дети - нашим птицам!" участвовали учащиеся всех школ областного центра. Домики для лесных певцов делали сами на уроках труда и во время каникул.

Керамические куклы-колокольчики "Речицкие полешуки" признаны лучшим коллекционным сувениром Гомельской области. По условиям конкурса, который провели среди ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства, представленная продукция должна содержать элементы символики, брендовых знаков и достопримечательностей Гомеля и Гомельской области. Эти сувениры будут вручать в качестве подарков зарубежным гостям.