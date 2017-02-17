Обратная связь "Новостей региона". Сообщите о важном событии

18 Февраля 2017 15:41

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересного происходит и что самое актуальное, обсудим в течение часа. После окончания эфира будет работать обратная связь, звонки принимаем по телефону в Минске (8017) 369 81 00.