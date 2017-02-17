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Обратная связь "Новостей региона". Сообщите о важном событии
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18 Февраля 2017 15:41

Обратная связь "Новостей региона". Сообщите о важном событии

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересного происходит и что самое актуальное, обсудим в течение часа. После окончания эфира будет работать обратная связь, звонки принимаем по телефону в Минске (8017) 369 81 00.

  

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