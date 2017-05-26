Обратная связь "Новостей региона". Сообщите о важном событии

27 Мая 2017 15:29

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы. Что интересного происходит, что самое актуальное - давайте обсудим в течение часа после окончания эфира. Будет работать обратная связь. Звонки принимаем по телефону в Минске - (8017) - 369 81 00.