Главная>>Краіна>>Обратная связь "Новостей региона". Сообщите о важном событии
Краіна
RSS
Обратная связь "Новостей региона". Сообщите о важном событии
Скачать Поделиться

27 Мая 2017 15:29

Обратная связь "Новостей региона". Сообщите о важном событии

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы. Что интересного происходит, что самое актуальное - давайте обсудим в течение часа после окончания эфира. Будет работать обратная связь. Звонки принимаем по телефону в Минске - (8017) - 369 81 00.

  

Другие новости

Три дня в роли пожарных Тры дні у ролі пажарных 27.05.2017 15:19 / Краіна Три дня в роли пожарных
Культурный дайджест Культурны дайджэст 20.05.2017 15:27 / Краіна Культурный дайджест

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =