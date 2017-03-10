Главная>>Агентство теленовостей>>Краіна>>Обратная связь "Новостей региона"
Краіна
RSS
Обратная связь "Новостей региона"
Скачать Поделиться

11 Марта 2017 15:33

Обратная связь "Новостей региона"

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересного происходит и что самое актуальное - давайте обсудим в течение часа после окончания эфира: будет работать обратная связь, звонки принимаем по телефону в Минске - (8017) - 369 81 00.

 

Другие новости

Криминальный дайджест Крымінальны дайджэст 11.03.2017 15:17 / Краіна Криминальный дайджест

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =