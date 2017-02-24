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Обратная связь "Новостей региона"
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25 Февраля 2017 15:54

Обратная связь "Новостей региона"

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересного происходит и что самое актуальное - давайте обсудим. В течение часа после окончания эфира будет работать обратная связь - звонки принимаем по телефону в Минске: (8017) - 369 81 00.

  

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