Обратная связь "Новостей региона"

25 Февраля 2017 15:54

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересного происходит и что самое актуальное - давайте обсудим. В течение часа после окончания эфира будет работать обратная связь - звонки принимаем по телефону в Минске: (8017) - 369 81 00.