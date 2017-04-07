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Обратная связь "Новостей региона"
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8 Апреля 2017 15:45

Обратная связь "Новостей региона"

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересного происходит и что самое актуальное - давайте обсудим в течение часа после окончания эфира: будет работать обратная связь, звонки принимаем по телефону в Минске - (8017) - 369 81 00.

  

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