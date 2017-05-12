Обратная связь "Новостей региона"

13 Мая 2017 15:30

Сообщить о важном событии вашего региона можете и вы! Что интересного происходит и что самое актуальное, давайте обсудим в течение часа после окончания эфира - будет работать обратная связь - звонки принимаем по телефону в Минске - (8017) - 369 81 00.