10 Июня 2017 15:50

Дом счастья и он же центр высококлассных медицинских технологий. Витебский областной родильный дом отмечает 80-летие. За это время здесь появилось на свет более 200 тысяч малышей. О городе и его жителях - в том числе знаменитом Марке Шагале - туристический видеопроект в эти дни снимают японские телевизионщики. Кстати, в городе на Двине в Витебске начались 26-е Шагаловские чтения. Эти и другие новости из северного региона страны - в следующие несколько минут.

Рассказывает Ольга Масловская.

От небольшого заведения к современному медицинскому центру. Витебский областной клинический родильный дом отмечает 80-летний юбилей. За это время благодаря помощи профессионалов на свет появились 200 тысяч малышей. Сегодня в заведении созданы все условия для комфортного пребывания матери и ребенка. Высокотехнологичное оборудование, современные методы лечения, качественная диагностика. Витебский областной родильный дом - пример успешной модернизации, которую оценили даже за границей. Будущие матери из России и Украины часто пользуются услугами витебских медиков.

Никакой другой город не дал миру столько творческих лиц, как Витебск, уверены авторы японского телевизионного проекта о туристических возможностях Беларуси. Северная столица стала первой точкой в путешествии по нашей стране. После снимка городских пейзажей телевизионная группа из Осоки отправилась по Шагаловским местам. Большая часть будущего фильма будет посвящена художнику и его связи с малой родиной. Из Витебска японские журналисты поедут в другие регионы Беларуси, а завершат свой тур в Минске.

Сегодня в Витебске начались 26-е Международные

Шагаловские чтения. Участие в научной конференции принимают 12 исследователей из Беларуси, России, США. Доклады, предоставленные на чтениях, посвящены биографии и творческому наследию Марка Шагала, 130-летие которого мир отметит в июле. Ученые обсудят тему революции в жизни художника, пойдет речь о детской литературе с рисунками Шагала, о том, какое место в творчестве мастера занимал театр. Чтения проходят в Витебске ежегодно с 1991 года. Материалы конференций печатаются в выпусках "Шагаловского сборника" и "Бюллетенях Музея Марка Шагала".

5 июня православные христиане отметили день памяти святой Преподобной Евфросинии Полоцкой. 850 лет назад она завершила свой земной путь. Тысячи верующих приехали в Полоцк, чтобы поклониться нетленным мощам первой канонизированной в Беларуси женщины. Верующие совершили сразу несколько крестных ходов, которые на подходе к монастырю, слились в одну большую процессию. Праздничные богослужения прошли во всех храмах Полоцкой епархии. Участие в торжествах принял Митрополит Минский и Заславский Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.