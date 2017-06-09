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Новоселье в Сенице
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10 Июня 2017 15:25

Новоселье в Сенице

В торжественной обстановке ключи от новых двух- и трехкомнатных квартир на неделе получили спасатели центрального региона - 80 семей, среди них и многодетные. Дом возведен за год. На дворовой территории - паркинг и детская площадка. Рядом супермаркеты и детский сад. Скоро появится и новая школа.

В ближайшее время в Сенице начнется строительство еще одного жилого дома для спасателей.

  

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