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Несколько совместных предприятий в Могилевской области планируют создать китайские инвесторы
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8 Апреля 2017 15:23

Несколько совместных предприятий в Могилевской области планируют создать китайские инвесторы

В частности, Цзянсунская компания проявила интерес к могилевскому Мясокомбинату - здесь в перспективе организуют переработку говядины для дальнейшего экспорта в Китай. Об этом шла речь во время встречи делегации провинции Цзянсу с администрацией восточного региона. Белорусский рынок китайская компания изучает уже два года и находится в постоянном поиске вариантов сотрудничества и инвестирования.

Еще одним белорусско-китайским проектом станет выращивание грибов в Кричеве, что позволит создать почти 200 новых рабочих мест. 

  

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