Несколько совместных предприятий в Могилевской области планируют создать китайские инвесторы

8 Апреля 2017 15:23

В частности, Цзянсунская компания проявила интерес к могилевскому Мясокомбинату - здесь в перспективе организуют переработку говядины для дальнейшего экспорта в Китай. Об этом шла речь во время встречи делегации провинции Цзянсу с администрацией восточного региона. Белорусский рынок китайская компания изучает уже два года и находится в постоянном поиске вариантов сотрудничества и инвестирования.

Еще одним белорусско-китайским проектом станет выращивание грибов в Кричеве, что позволит создать почти 200 новых рабочих мест.