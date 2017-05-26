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"Небылица" в Белгосцирке - на арене новая программа
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27 Мая 2017 15:26

"Небылица" в Белгосцирке - на арене новая программа

Впервые дрессированные азиатские буйволы, а также медведи, собаки и козы, которые играют свадьбу! А самым маленьким не дает скучать заслуженный артист России - клоун Андрей Аверушкин.

Увидеть "Небылицу" на минской арене можно до 30 июля. А 21 сентября в белорусской столице пройдет первый международный фестиваль циркового искусства. Участие примут как мировые профессиональные артисты, так и любители. Лучшие номера попадут в осеннюю программу Белгосцирка.

  

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