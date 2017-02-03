Не просто маршрут, а история

4 Февраля 2017 15:23

В Гродно курсирует троллейбус, который выехал на городские улицы еще в 1947 году. Сегодня это настоящий музей на колесах, и его можно посетить - достаточно просто пробить талончик. А вот интересно, были ли в областном центре 40 лет назад автомобильные пробки и такое понятие, как час пик, и зачем водители троллейбусов выходили из-за руля на перекрестках? Ответы у Дмитрия Смирнова.

Владимир Пахарков, наверно, лучше других в Гродно знает, что значит быть вовремя. За 39 лет – ни одного опоздания. Он водил троллейбус по нескольким маршрутам - от самого первого в 1974 и до современных машин. Сейчас едет вместе с нами в ретротроллейбусе и вспоминает тот день, когда перед жителями Гродно впервые открылись двери, так сказать, рогатого общественного транспорта.

Первый троллейбусный маршрут в Гродно соединил химическое предприятие "АЗОТ" и центр города - Советскую площадь. Каждый день в две смены первые 10 городских троллейбусов перевозили более 30 000 пассажиров. Сегодня уже около 200 000, но для того времени цифра была серьезная. Управлять техникой было непросто, вспоминает Владимир. Без гидроусилителя руля на узких древних улицах часто происходили курьезы.

Тем не менее один из тех самых первых троллейбусов и поныне на ходу.

Это почти как детская мечта, которая сбылась, - сесть за руль настоящего троллейбуса. Кстати, именно эта машина уже несколько лет собирает гродненцев на остановках.

В троллейбусном управлении от такого раритета не отказались и не списали - сделали почти что музей на колесах. На стеклах и стенах - повсюду фотоснимки и исторические справки.

Интересно, но старая обшивка на сиденьях поныне признается среди экспертов наилучшей за все времена. И все же сейчас в общественном транспорте наступает новая эпоха - бесконтактные троллейбусы и емкие аккумуляторы.

Меж тем в управлении работают над возобновлением исторической экспозиции и обсуждают проект новых бесконтактных маршрутов.