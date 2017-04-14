15 Апреля 2017 15:26

Новые территории под сладкий бизнес - в нашей стране начался сезон сева сахарной свеклы. По прогнозам, урожая хватит не только, чтобы полностью обеспечить белорусов, но и направить 15% сахара за границу - в 14 стран мира. Продолжит тему Ян Пашкевич.

Современная сеялка впервые на поле, но уже демонстрирует свой немецкий перфекционизм - семена свеклы выкладывает ровными рядами, ювелирно выдерживает глубину и дистанцию сева. Только на этом предприятии в этом году появилось свыше десятка таких скрупулезных механических сеялок.

При уборке урожая такая идеальная аграрная геометрия приблизит потери к нулю. Само же зерно получило в наследство лучшие гены отборной сахарной свеклы голландской, польской и белорусской селекции.

Когда же корнеплоды наберут сахарную мощь, их отправят на переработку. Выдавливать свекловичный мед надо в ближайшие 3-4 месяца, потом он теряет свои сладкие свойства. Чтобы снизить потери, на слуцком комбинате тестируют экспериментальную технологию - часть продукции хранят в виде сиропа, который не имеет срока годности.

Но работы на предприятиях хватает и в межсезонье - сахарные горы превращают в сладкие лакомства.

Фруктовый микс или сахарная пудра - на этом предприятии сладкому продукту придали сразу несколько вкусов и форм. Такая палитра привлекает и иностранных лакомок - почти половина продукции идет на экспорт. Здесь же находится единственный в стране цех по производству сахарных Chupa Chups.

Сахарные коктейли здесь создают и из витаминных плодов.

Сладкий след белорусского сахара тянется в четырнадцать стран мира, в том числе США, Польшу, Литву, Грузию. При этом увеличение объемов производства сладкого кристалла помогает экспортному потенциалу быстро набирать вес. В нынешнем году он прибавит более 10%.