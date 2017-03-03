На юге Беларуси уже вышли в поле

4 Марта 2017 15:18

Аграрии вносят удобрения в почву, ведется подкормка сенокосов и пашни. Через несколько дней в Брестской области, если погода останется благоприятной, начнут сев ранних зерновых.

За стартом весенне-полевых работ наблюдала Виктория Потоня. Вот так, на ощупь, агроном с 20-летним стажем Василий Панасюк определяет подготовленность земли к севу. Говорит, сейчас почва насыщена влагой - снежная зима посодействовала. Сама погода подталкивает аграриев к закладке нового урожая.

Это хозяйство занимает почти третью часть Кобринского района. Большие и площади, и ответственность. Только яровыми озимыми здесь планируют засеять почти 5 с половиной тысяч гектаров.

Один из главных факторов посевной - готовность техники. Сейчас на мехдворе ведется настройка и ремонт агрегатов, которые в поле выйдут в первую очередь. Понятно, что от качества весенних работ зависит и будущий урожай.

На предприятии говорят, техники хватает, и работники заскучали по работе в полях. Пока работа идет выборочно. Вода не пускает тракторы на затопленные участки.

Сейчас вносятся удобрения. Минералами обогащают пашню и сенокосы, подсеивают их многолетними травами. На ремонт сельхозтехники региона направлено свыше 11 миллионов рублей - это кредиты и собственные средства хозяйств. На поля выйдут более 7 тысяч машин. Специалисты заверяют: топлива и семян также достаточно.

В этом году только в Брестской области планируют засеять яровыми культурами почти 430 тысяч гектаров. И начнут с овса. Этот злак не боится даже заморозков до минус 5 градусов. Народная пословица "Что посеешь, то и пожнешь" в эти дни особенно актуальная.