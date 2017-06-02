3 Июня 2017 15:28

На столичных детских площадках установят специальные инфостенды, где пропишут правила поведения и номера экстренных служб. Кроме того, на неделе наступил последний срок для коммунальников, которые должны были привести в порядок все игровые зоны. Отметим, что в Минске насчитывается 45 000 единиц детского оборудования. А с наступлением школьных каникул на таких площадках появляется все больше детей, которые могут неожиданно выпрыгнуть на проезжую часть. Насколько безопасны сегодня дворы и в каком возрасте детей можно одних отпускать на карусели или горки? Что изменится в дорожном движении поблизости некоторых школ Минска с началом нового учебного года? Материал

Каждый спуск с такой горки для двухлетней Яны - настоящее приключение. Главное, чтобы приземление было мягкое, говорит мать Татьяна Пляшек. И хотя площадка небольшая, однако места хватает. Единственное, что мешает, - машины, водители которых в поисках свободного места могут въехать и на территорию для игры.

Самостоятельно играть на детских площадках можно детям, только когда им исполнилось 7 лет. Дима Щербин и Саша Клименко этот возраст переросли. И сегодня у каждого за плечами пятилетний опыт вождения велосипеда. Парни признаются, в основном ездят по тротуарам или на стадионе, однако в запале игры нередко выпрыгивают и на проезжую часть.

Роллеры и скейтеры также предпочитают асфальтированную дорогу, а не пешеходную зону с тротуарной плиткой. Оно и понятно, все же тряски меньше. Однако угроза попасть под колеса авто возрастает. Особенно поблизости школ и детских садов.

Решать проблему инспекторы ГАИ планируют новой методикой. Поблизости школ установят делиниаторы - искусственные бордюры, которые разделят проезжую часть, а пешеходный переход поднимут.

Такие дорожные ноу-хау в этом году появятся около 4 столичных школ. А к 2020 году разгрузить проезжие части планируют около всех минских учреждений образования. Порядок же на детских площадках уже навели. Однако не всегда отремонтированные качели или карусели могут пережить хоть одну ночь. По словам Максима Сафонова, игровые площадки притягивают не только малых детей, но и тех, кто проводит время на горках после того, как город засыпает.

Средства на ремонт детских площадок расходуют городские службы. И сегодня в столице насчитывается более 45 000 единиц игрового оборудования.

Как говорят представители коммунальных служб, большая часть испорченных качелей, горок или каруселей еще могла бы служить не один год, если бы не вандалы. Поэтому вскоре на каждой детской площадке появятся инфостенды. На таких табличках пропишут номера экстренных служб и ответственных за обслуживание игрового оборудования. Также появится информация о запрете курения, выгула собак и употребления спиртного. Тем же, кто будет брезговать общепринятыми правилами, угрожают штрафы.