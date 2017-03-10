На горячую линию обратились жители деревни Атолино в Минском районе

11 Марта 2017 15:36

В некоторых деревнях вместе со снегом растаяли и дороги. К нам на горячую линию с такой проблемой обратились жители деревни Атолино в Минском районе. Здесь улицы стали местами напоминать Венецию - они под водой. Другим повезло еще меньше - дорога до дома превратилась в болото. Машины приходится парковать за километр, а детей переносят на руках. В проблеме разбирался Ян Пашкевич.

Такие прыжки с кочки на кочку Екатерина Кивайко уже шутливо называет стиль "кенгуру". Стометровку от "островка до островка" да еще с детьми на руках женщина ежедневно преодолевает от дома до шоссе. Проселочные же дороги в Атолино растаяли вместе со снегом.

Преодолеть зыбкий песок не получается даже на горном велосипеде.

Если же эта улица - для любителей экстрима, то соседняя - для профессионалов. Вдоль одной из сторон дороги жители оставляют авто - проехать через такой почти средневековый ров невозможно.

Для эксперимента мы решили попробовать доехать до дома от шоссе - почти двести метров.

С просьбой проложить дорогу местные жители не однажды обращались в Сенницкий сельсовет, пока безрезультатно. На наш вопрос "почему?" объяснили: проект для строительства дорог готов, но его реализация пока нецелесообразна.

Бездорожье - явление сезонное. И актуальное для жителей многих местечек. Пока каждый ищет выход, настоящим спасением для многих станет погода. Солнце подсушит болотистые дороги.