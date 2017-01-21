На этой неделе православные верующие праздновали Крещение Господне

21 Января 2017 15:26

Многие отправились к святым источникам, чтобы окунуться и запастись святой водой. Считается, что она наделяет человека особой жизненной энергией. В этом убедился и Андрей Ястребов.

Этот источник, который в нескольких километрах от райцентра Славгород, привлекает ученых не одно столетие. Его вода насыщена полезными элементами - кальцием, магнием, натрием. Источник проходит через меловую породу, который придает воде чудесный ярко-бирюзовый цвет.

Голубой источник – самый большой на территории Восточной Европы. Чистая вода бьет из глубины почти 200 метров. И всегда - летом и зимой - ее температура одинаковая - 6 градусов.

Разумеется, такие места быстро обрастают легендами. Историки считают, что именно у этого источника проводили обряды радимичи. И теперь вода исцеляет от болезней. Разумеется, что на церковные праздники здесь много людей. Особенно на Маковей и Крещение.

Памятник природы республиканского значения. И на этой неделе он стал местом настоящего паломничества среди верующих.

Возраст не имеет никакого значения – дети и взрослые стремятся на Крещение пройти обряд омовения. Плюс 6 в воде, минус 6 - на берегу. Говорят, для бодрости - самое то.

Чтобы быстро согреться, или наоборот, распаренным окунуться в источник, - к услугам мобильная баня. Мастер-класс проводит лучший в этой специальности белорус Геннадий Мороз. Говорит, пар в такой день также чудодейственный.

Здесь и чаем из самовара угостят. И на ярмарку народных изделий пригласят - запах березовой коры слышишь издалека. И в хороводе покружат. Обычно такие гулянья завершаются только с закатом солнца. Когда от воды святых источников поднимается пар. Удивительное явление для зимнего месяца.